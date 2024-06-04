台中捷運上月（5月）21日發生旅客持刀傷人事件，造成2人受傷，市府為感謝見義勇民眾今（4日）公開表揚中捷英雄，並頒發中捷終身免費搭乘獎勵，其中被砍受傷最重的17歲呂姓高中生並未出席，父親透過錄音表示，「我們不是希望有永遠的免費搭乘，希望捷運是安全的…」

為感謝中捷事件中民眾見義勇為制止嫌犯，阻止傷亡擴大，台中市長盧秀燕4日市政會議上公開表揚中捷英雄，頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，包括長髮哥許瑞顯、短褲男、黑衣大叔、雨傘哥等人都出席並受訪，但在這事件中第一個被砍、受傷最重的呂姓高中生並未出席。

呂父也透過錄音方式表達對社會的感謝，他表示，這次要謝謝各位英雄的相助，全家人感謝你們的幫忙以及社會大眾的集氣，讓他恢復狀況非常良好。

但他也說出缺席表揚會的理由，「我們是受害者，不便參加今天的頒獎，我代表全家感謝大家的幫忙與社會大眾的關心,希望這個獎是最後一次，我們不是希望有永遠的免費搭乘，希望捷運是安全的，希望捷運是給全台中市民最安全的交通工具。」

呂父表示，永久免費搭乘希望是永久安全的捷運，這才是他們一家人的心願，希望市長一起來努力，也希望市長一定要給所有家長一個安心的交通工具，讓台中的家長放心，才是第一名的市長，如果捷運都不安全，這個第一名還要再加強。