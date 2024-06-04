新竹市「晴空匯」大樓火警造成2名勇消李詠真、周立鑫殉職，市議員楊玲宜3日驚爆有匿名人士提供當時無線電錄音，確實聽到2人喊了5次「MayDay」求救，也清楚報出名字與位置，與消防局說法不同，引發外界質疑聲浪。對此，新竹市消防局向刑大報案，要追查洩密者，楊玲宜也在臉書發文反擊，怒轟「來告吧！」。

楊玲宜3日在議會質詢時表示，日前收到匿名人士提供當時殉職消防員的無線電錄音檔，明確聽到2人呼喊Mayday的求救聲，且不只1次，從12時10分17秒起前前後後至少發出5次，包括「Mayday，立鑫跟詠真受困在樓梯間」，而12時15分時，指揮官終於收到他們的訊號，有回覆他們「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」。兩人再次表明身分，也說出受困樓梯間。

對此，消防局長李世恭表示，所有錄音檔目前都在下載並逐步分析譯文，還需一些時間，而初步調查是12時15分，所有外圍警、義消包括指揮官等100多人、20幾支的無線電收到Mayday的訊號。

消防局昨晚強調，經與在場所有人證確認後，有1人聽到兩人喊3次Mayday，有人聽到1次，但訊號都非常弱，且無法辨識身分。

李世恭也表示，12時15分接獲Mayday訊號時，當時現場有3組人員在大樓內，1組在西側14樓、1組在10樓，另1組在地下室滅火，指揮官持續都有跟大樓內的隊員連絡，這在譯文都有，但消防局目前也在調查，那個時間點為何殉職的兩員名字沒有在管制站上，這部分還要深入調查且要移送檢方偵查。

由於無線電錄音外流，市府昨深夜緊急發出聲明表示，相關無線電通訊內容，內政部已依《消防法》啟動災害事故調查會，調查會進行期間須遵守保密義務，消防局正了解錄音檔為何外流，並已向新竹市刑警大隊報案。

對此，楊玲宜深夜也在臉書強硬回擊，怒轟「我就是那個最大洩密者，都是我提供，來告吧！」，貼文獲得數千名民眾按讚。