烏俄交戰超過2年,最近有專家透露烏克蘭部隊的狀況,指出烏軍不得不在前線訓練新的作戰部隊,但專家強調,即使有問題,這也比俄羅斯的做法好。

《商業內幕》報導,隨著新血加入,烏克蘭軍隊充實了不少,但這些新兵經驗不足,可能導致烏軍的整體素質下降。而烏克蘭軍方官員最近告訴《華盛頓郵報》,由於缺乏「適當的訓練系統」,他們必須花好幾個星期,來教這些新兵包括射擊在內基本戰鬥技能。

除了訓練中心的問題外,烏軍還面臨一個困境,那就是需要讓經驗豐富的士兵輪流訓練新兵,以致可能使人手更加緊缺。

戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)分析師評估說,烏克蘭的訓練問題可能會持續一陣子,並進一步指出,「隨著經驗豐富的人員輪調,還有新部署的人員到達前線,烏克蘭前線部隊的平均素質可能會下降」,但他也表示,新兵在與經驗豐富的老兵並肩作戰時,或許能快速學習,「根據新部署的人員投入戰鬥培訓演練顯示,烏克蘭軍隊的整體素質在中短期內可能仍將高於俄軍」。

ISW分析師也說,有報告指出,俄羅斯正面臨訓練教員短缺的問題,以致訓練持續拖延。報告說,從2022 年 9 月部分動員以來,俄羅斯軍事部落客一直抱怨俄羅斯訓練效果不佳,還有一名俄軍前風暴Z(Storm-Z)教練說,俄羅斯「戰略儲備」幾個月來毫無作為。