烏俄交戰超過2年，最近有專家透露烏克蘭部隊的狀況，指出烏軍不得不在前線訓練新的作戰部隊，但專家強調，即使有問題，這也比俄羅斯的做法好。

《商業內幕》報導，隨著新血加入，烏克蘭軍隊充實了不少，但這些新兵經驗不足，可能導致烏軍的整體素質下降。而烏克蘭軍方官員最近告訴《華盛頓郵報》，由於缺乏「適當的訓練系統」，他們必須花好幾個星期，來教這些新兵包括射擊在內基本戰鬥技能。

除了訓練中心的問題外，烏軍還面臨一個困境，那就是需要讓經驗豐富的士兵輪流訓練新兵，以致可能使人手更加緊缺。

戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）分析師評估說，烏克蘭的訓練問題可能會持續一陣子，並進一步指出，「隨著經驗豐富的人員輪調，還有新部署的人員到達前線，烏克蘭前線部隊的平均素質可能會下降」，但他也表示，新兵在與經驗豐富的老兵並肩作戰時，或許能快速學習，「根據新部署的人員投入戰鬥培訓演練顯示，烏克蘭軍隊的整體素質在中短期內可能仍將高於俄軍」。

ISW分析師也說，有報告指出，俄羅斯正面臨訓練教員短缺的問題，以致訓練持續拖延。報告說，從2022 年 9 月部分動員以來，俄羅斯軍事部落客一直抱怨俄羅斯訓練效果不佳，還有一名俄軍前風暴Z（Storm-Z）教練說，俄羅斯「戰略儲備」幾個月來毫無作為。