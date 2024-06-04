台北國際電腦展正式開跑，輝達執行長黃仁勳現身逛展，吸引眾多媒體與人潮簇擁，首站即是重要供應鏈夥伴雲達科技，廣達集團董事長林百里與雲達總經理楊麒令親自接待，黃仁勳也在展品上簽名留下紀念。

廣達送上檜木製的桌球拍當作紀念禮物，以呼應黃仁勳年輕時擅長桌球運動，甚至參加全美青少年桌球巡迴賽，讓黃仁勳相當興奮，現場試揮了幾下，楊麒令表示，希望輝達與雲達的關係能像檜木桌球拍一樣堅固。

黃仁勳接著前往緯創及緯穎展區，現場員工激烈歡呼聲迎接，黃仁勳也在展品上簽名留言紀念，並與緯穎董事長洪麗甯、緯創董事長林憲銘留影，見到展示與輝達合作的最新加速AI伺服器GB200 Grace Blackwell更大讚很漂亮，是眾人嘔心瀝血之作。

黃仁勳日前在台大演講上多次強調，台灣在世界半導體與AI產業的重要性，雖是無名英雄卻是世界支柱。黃仁勳演講內容圍繞三大主題，包括新一代GPU平台Rubin、AI模型的NVIDIA NIM 推論微服務及數位孿生與數位人類概念。