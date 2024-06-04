據統計，一銀的都更危老案，包括「尚華仁愛」、「水源四五期整宅都更案」、「埔里商場」皆已完工交屋，正在進行中的案件有「雨農路都更」、「天母樺園都更」等。

「東湖名喬今日新世界社區」地上建物老舊，有嚴重外牆剝落、鋼筋裸露問題，自2019年8月經臺北市政府劃定為高氯離子混凝土建築物更新地區，歷時多年，於2023年12月取得都市更新權利變換計畫核定；該案地主人數約180人，由地主自組更新會並擔任實施者，第一銀行配合協助提供地主全額融資與客製化信託架構，讓住戶們在更新重建期間不必擔心龐大重建資金，並配合地主於晚間或假日舉辦說明會，藉由提供融資及信託服務平台，展現對ESG（環境、社會、公司治理）的落實與努力，為美化市容、改善居住環境盡一份心力，實現「就在你左右」的經營理念。

近期地震頻傳下，建物高齡化所衍生的居住安全問題引發討論，第一銀行早期即關注人口老化、建物老舊等議題，有鑑於舊屋改建是社會發展趨勢，於2009年成立都市更新部門，以異業合作方式整合轉投資關係企業「東亞建築經理(股)公司」及金控子公司-第一金AMC等集團資源，組成一條龍的專業服務團隊，自開辦以來截至2024年4月底，累計承作都更及危老信託案件超過百件以上，累積信託資產規模近1000億元。

此外，第一銀行在積極推動信託2.0的過程中，發現近年來不論是舊屋改建之地主或是不動產管理型信託之屋主大部分屬於高齡者，亦推動可結合「保全型不動產信託」，或結合「以房養老」及「安養信託」等高齡者適合之信託服務，強化及延續對高齡者財產之保障，協助落實政府在地安養的政策目標。