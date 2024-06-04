COMPUTEX在AMD董事長蘇姿丰的開場演講後，正式拉開序幕。蘇姿丰以主題「高效能運算邁向AI時代」發表演說，除了分享AMD最新的CPU、GPU，以及超吸睛的NPU技術之外，也特別邀集AMD眾多合作夥伴，展現在AI應用上的布局。其中在設計製造領域的規畫也透出端倪。在邀請微軟副總裁Pavevin devaluri共同發表雙方最新的合作技術後，蘇姿丰談到除了微軟之外，AMD在其他領域的重要合作夥伴，包含Adobe、Sony、Zoom等，在工業研發和生產製造的領域，蘇姿丰則提到了SOLIDWORKS是AMD在AI發展的重要合作夥伴之一，說明了雙方密切合作的關係。

達梭系統SOLIDWORKS是全球知名的工業研發製造解決方案，從研發設計、數位雙胞胎的模擬分析、產品生命週期、專案管理、品質管理，甚至到產品行銷和銷售，都有最完整的軟體方案符合企業需求。實威(8416)則是台灣總代理，近年積極結合雲端運算和AI應用，如今年年初於美國的使用者大會上，就透露了一個名為Magic SOLIDWORKS的計畫，將結合生成式AI的技術，透過文字描述或語音溝通，就可進行所有設計研發的工作流程。

在AI的應用上，可以看出除了日常生活輔助之外，最大占比的應用絕對是落在工業製造生產上面，蘇姿丰提及與SOLIDWORKS的AI合作，也說明了透過高速運算和低耗能運算力的提升，企業採用SOLIDWORKS的工業運用工作流程中出現應用AI後，宛如同電影鋼鐵人虛擬助手「賈維斯」的場景。

繼輝達執行長黃仁勳點名丹麥機器人公司Universal Robots（UR）為重要合作夥伴，實威沾光股價一飛沖天，蘇姿丰也談及SOLIDWORKS，實威來自機器人比重仍低，未來想像空間大，但SOLIDWORKS占營收比重高達9成以上，實威今天拉出第二根漲停表現。