提到礦物質鋅，多數人都會想到是維持男性生殖系統正常功能的重要成分，其實它功效眾多，若缺乏會對健康產生不少負面影響。對此，食療養生專家王明勇指出，缺鋅表現包括免疫力降低、指甲或皮膚異常、掉髮、勃起障礙等，甚至還會出現味覺障礙。他並分享1招自我檢測法，將3個挖耳勺量的食鹽加入水中飲用，若喝起來覺得跟水沒有兩樣，就可能代表體內鋅不足。

王明勇於個人粉專發文盤點缺鋅的可能症狀，他表示，鋅肩負活化味蕾功能的重責大任，若是鋅不足，就有可能引起味覺障礙，對食物食之無味。除此，免疫細胞需要靠鋅來活化，鋅不足容易讓免疫力降低，提高肺炎、流感、感冒等疾病風險，尤其在冬天等好發期會更加嚴重。

王明勇接著說，皮膚、黏膜、指甲等都需靠鋅來維持健康，若沒有其它疾病，卻有皮膚搔癢、慢性濕疹、指甲異常等問題，很可能是鋅不足所致。除此，包括掉髮、勃起障礙、孩童發育不良、部分慢性疲勞等，也都可能是缺鋅的表現；另鋅也具備調整荷爾蒙分泌的作用，因此若是缺鋅，荷爾蒙分泌可能會受到影響。

關於該如何知道體內是否缺鋅，王明勇提供1招自我檢測法，將3個挖耳勺量的食鹽加入水中飲用，若喝起來覺得跟水沒有兩樣，就可能是缺鋅造成的味覺障礙。他建議，日常可多吃牡蠣來補充鋅，並搭配富含動物性蛋白質的雞蛋、以及維生素A豐富的青椒一起食用，更能提高吸收效率。