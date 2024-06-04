第一銀行推動都更危老業務多年，以眾多承作實績打響自力都更危老第一品牌的形象，前後協助地主完成多筆改建案，繼「尚華仁愛」、「水源四五期整宅都更案」、「埔里商場」皆已完工交屋，正在進行中的案件有「雨農路都更」、「天母樺園都更」等，近期更成功承作台北市內湖區「東湖名喬今日新世界社區」海砂屋自力都更案，目前辦理180餘位地主簽約對保作業，一銀自力都更改建案再下一城。

「東湖名喬今日新世界社區」地上建物老舊，有嚴重外牆剝落、鋼筋裸露問題，自2019年8月經臺北市政府劃定為高氯離子混凝土建築物更新地區，歷時多年，於2023年12月取得都市更新權利變換計畫核定。

該案地主人數約180人，由地主自組更新會並擔任實施者，第一銀行配合協助提供地主全額融資與客製化信託架構，讓住戶們在更新重建期間不必擔心龐大重建資金，並配合地主於晚間或假日舉辦說明會，藉由提供融資及信託服務平台，展現對ESG（環境、社會、公司治理）的落實與努力，為美化市容、改善居住環境盡一份心力，實現「就在你左右」的經營理念。