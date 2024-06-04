新竹市「晴空匯大火」造成李詠真、周立鑫兩名勇消不幸殉職。市議員楊玲宜昨天驚爆有匿名人士提供無線電的音檔內容，確切聽聞2人共計喊了5次Mayday，並清楚報出身份、地點。對此，竹市議員劉崇顯今（4）日上午表示，請相關單位反思，「吹哨者是為了什麼原因，而須痛心地揭露這一切？不要用徹查違法洩密恫嚇吹哨者！」

議員劉崇顯透過臉書發文，稱包括他在內的幾名議員收到匿名吹哨者針對「火場安全管理可能存在疏失的指控」，並爆料疑似現場消防員的錄音檔。他指出，聽著消防員從起初尚且保有專業素養的語氣求救，逐漸變成最後急促、無助的語氣回覆指揮官，感到相當心碎，一度直呼：「難以想像消防員在這其中究竟是歷經了多麼艱難的局面。」

「身為義消的資程議員自然更加重視，才會在上周的質詢中要求消防局長核實吹哨者的陳情內容，沒想到卻被扭曲成指控現場人員見死不救而受到許多謾罵」、「吹哨者是為了什麼原因，而須痛心地揭露這一切？」對此，劉崇顯控訴，釐清事實的真相，本為消防局現階段所應該做的事情，大家也是為了從中檢討、精進出更好的火場安全管理機制，而非為了獵巫究責，以此懇請消防局「不要用徹查違法洩密恫嚇吹哨者」。

最後，劉崇顯怒斥，為何殉職的兩名消防員不在大隊的安全管理機制中？為何明明有多次呼救且回報身分與受困位置，局長卻在答詢時說只聽到一次呼救且沒有回報身份位置？RIT救援還因此等到清點人數後才行動，其中的落差都需要說明清楚，也給家屬一個交代，懇請各界幫忙多多關注，不要讓真相石沉大海。