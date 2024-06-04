台北國際電腦展（COMPUTEX）今日登場，科技業巨頭輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先後抵達台灣參展，據悉他們此次都入住「台北文華東方酒店」，在台灣一晚房價至少2.9萬元。

根據三立新聞網報導，這次黃仁勳、蘇姿丰、季辛格訪台期間皆下榻「台北文華東方酒店」，文華東方高級出了名，平均每晚住宿房價2.9萬元，升級房型更要5萬7750元。以黃仁勳此次5月26日抵台，預估7日電腦展結束後離開，若入住每晚2.9萬元房型，總計至少花費37.7萬元；蘇姿丰1日抵台入住，住到7日花費共計至少20.3萬元；季辛格則未公開行程無法計算。

台北文華東方酒店於2014年5月18日開幕，已成立10週年，經歷8年的興建時間，影星林青霞當時擔任開幕剪綵貴賓，她在開幕之前就入住，是酒店第一位入住的賓客。

台北文華東方是豪華5星級酒店，坐落於台北市敦化北路，共有303間房間，標準房型17坪起跳，時任行政院副院長毛治國曾透露，文華東方酒店對於相當要求品質，每間房間造價皆超過600萬元。