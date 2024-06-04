聖地牙哥教士內野手馬坎諾（Tucupita Marcano）因簽賭棒球遭到大聯盟調查，根據規定以及球員工會正在討論的懲處，他有可能終身禁賽。今年24歲的馬坎諾去年7月被海盜放入傷兵名單，開刀修復膝蓋韌帶，被海盜放棄之後由教士接收，本季還在復健完全沒有出賽。美媒《華爾街日報》報導，另有4位小聯盟球員涉嫌簽賭棒球，姓名尚未公開。

馬坎諾是去年在海盜隊養傷期間簽賭棒球，而且還投注海盜隊的比賽。教士球團聲明：「我們得知大聯盟正在調查的這起事件發生於這位球員隸屬於其他球團的時候，這與聖地牙哥教士無關，我們將不會進一步評論此事，直到調查過程結束。」海盜隊則聲明會全力配合調查。

海盜所在的賓州匹茲堡已經合法化運動投注，教士所在的加州還未合法化。就算是已經合法化的地區，球員投注棒球比賽也是絕對禁止的，最有名是安打王羅斯（Pete Rose）擔任教練期間涉賭而無緣名人堂，以及季初爆發的大谷翔平前翻譯水原一平的案件。水原一平沒有簽賭棒球，他只是在加州非法投注，他面臨的是盜走大谷鉅款來還債的指控。