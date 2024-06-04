一名男子去無人拉麵店，發現一包泡麵至少要90元，配菜多半是泡菜、豆芽和蔥花，質疑這類型店家已省去人事成本，商品卻還賣這麼貴，文章引發熱議，網友表示無人拉麵店大多開在大學學區周邊，泡麵雖然貴，但配菜都是無限供應，但也有人不買單，批評根本是「盤子在吃」的。

原PO昨（3）日於PTT八卦版指出，無人拉麵店愈開愈多，走進門市發現一包泡麵價格90～100元，配菜都是泡菜、豆芽及蔥花，若去網咖吃一碗泡麵還有荷包蛋和火鍋配料，售價是120元，相比之下無人拉麵較貴。

原PO批評，無人拉麵店已省去人事費用，價格卻賣得這麼高，好奇問原因；無人拉麵店的起源地是韓國，主打24小時營業，從點餐到烹煮都採自助式，近年在台灣掀起一股流行風潮。

網友指出，無人拉麵店的門市大多開在大學周邊，雖然是無人商店，但店租、電費、配菜等也是成本之一，且配菜是無限量供應；不過也有網友說，台灣美食、小吃選擇多，尤其是深夜嘴饞想吃宵夜，也可選擇超商的微波食品，因此無人拉麵被一票人批評是「盤子在吃」，更有人說這才是真的智商稅。