不少女性愛美減肥不吃飯，小心短命，嚴重甚至酮酸中毒，敏盛醫院副院長江坤俊表示，一名60歲婦人為了瘦身不吃澱粉、油和鹽，每天只喝水、吃蔬菜，結果不到一年就昏迷送醫，檢查發現酮酸非常高，而且鈉離子很低，診斷為酮酸中毒兼水中毒。另外江坤俊提到，國外研究顯示，澱粉攝取量低於飲食的30％容易短命。

江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道指出，根據國外研究，以50歲的人為例，每天澱粉攝取量達50到55％，可以再活33年；攝取超過55％可再活32年；若低於30％則只能再活29年，相較之下少活6年。另外飲食應均衡，每天蛋白質攝取量約30到35％、脂肪15到20％。

江坤俊表示，人的能量來源來自脂肪，如果不吃油、不吃肉也不吃飯，身體就會分解脂肪再分解蛋白質，長期不吃飯容易頭暈而產生酮酸中毒，有昏迷危險。

江坤俊分享實際案例，一名60歲婦人想減肥，不吃油、不吃鹽，也不吃肉，只吃蔬菜和喝水，這樣的飲食習慣不到一年，某天突然昏迷被送到醫院，檢查發現酮酸非常高、鈉離子很低，診斷是酮酸中毒兼水中毒。