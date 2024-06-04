為增進行政立法溝通，行政院長卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，昨晚首場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行；教育及文化委員會、交通委員會立委出席，相關首長也到場。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，昨天是第一個階段交通委員會教育委員會跟部會首長近距離接觸，也因為新任首長很多都是新內閣的生力軍，藉由這樣的互動讓大家更熟悉，對彼此業務更理解。

吳思瑤指出，整場下來有關鍵的議題就是打詐四法，一再代表行政院勞煩所有委員要行政立法一體，務必要一起分競合擊，畢竟向詐騙集團來宣戰，綜合全方位所有的可以使用的政策工具協助政府還打擊詐騙，用相關法律作業一口氣是四個法案的配套，都是重中之重。

她表示，非常期待打詐四法可以在會期結束前完成立法予以推動，大家在期間討論非常多有高度共識，打詐四法在內政委員會和司法委員會都在分頭審查，所以希望透過更多元的交流對話，匯聚修法立法的共識，除了要執政黨一起努力推動，跟在野合作也不可偏廢，這會期通過打詐四法回應社會期待。

吳思瑤也提到，餐敘中的關鍵詞就是花東交通建設三個法案，對於花東交通建設的內容關心是財政是否能負擔，以及交通建設都有繁複縝密和專業的評估期程，從可行性評估到綜合規畫到環評，還有包含要經過原住民族布落的諮商，這些程序有沒有辦法在三個法案來進行，都經過多元對話有共識，這三個法案目前在財源籌措，在相關交通評估都還付之闕如，非常窒礙難行，也會捍衛行政立法一體，如果逾越行政權限立委也不能粗糙立法。

吳思瑤表示，每天都是戰鬥的日子，但都是保持善意的溝通。是不是執政黨要轉守為攻？這是比較過度的解讀，沒有要攻擊，而是行政團隊上路，我們擁有更多議案的話語權，所以可以推出很多政策來上菜端給社會，沒有要攻擊性，而是攻守俱佳，在善意前提下來合作。

至於朝野對於打詐四法是否有共識？吳思瑤指出，大家可以觀察到國會擴權法案立法院激烈攻防後，執政黨釋出善意，現在是坐下來對話，要開始合作，這個訴求民進黨團記者會都不斷釋放善意地出橄欖枝。

她說，司法法制委員會召委鍾佳濱來排案，所有相關法案都會在本周詢答進入逐條，也非常感謝民眾黨委員黃珊珊也到場，對於條文討論，有歧異的部分，可以花多一點時間可以磋商出好的條文內容，在洗錢法制法討論非常有效率，而且議案溝通有品質，感謝黃珊珊委員，民眾黨團總召黃國昌也有來討論，這就是朝野合作好的開始，從民生必需的法案，民進黨願意跟任何政黨強化合作。