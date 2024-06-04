財經媒體CNBC於3日報導，Alphabet旗下的谷歌計畫解雇其雲端部門多個團隊至少100名員工。根據內部信件指稱，包括銷售、營運及工程、諮詢與「進入市場」策略等部門職位將被裁減。
谷歌發言人聲明表示：「我們將繼續發展我們的業務，以滿足客戶的優先事項與掌握未來重大機會。我們持續致力於投資對我們業務至關重要的領域，並確保獲得長期成功。」
為了應對經濟帶來的不確定性，科技與媒體業近日颳起一陣裁員風潮，谷歌也不例外。谷歌今年1月便曾宣布解雇數百名員工。
財經媒體CNBC於3日報導，Alphabet旗下的谷歌計畫解雇其雲端部門多個團隊至少100名員工。根據內部信件指稱，包括銷售、營運及工程、諮詢與「進入市場」策略等部門職位將被裁減。
谷歌發言人聲明表示：「我們將繼續發展我們的業務，以滿足客戶的優先事項與掌握未來重大機會。我們持續致力於投資對我們業務至關重要的領域，並確保獲得長期成功。」
為了應對經濟帶來的不確定性，科技與媒體業近日颳起一陣裁員風潮，谷歌也不例外。谷歌今年1月便曾宣布解雇數百名員工。
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