藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐在泰國吸大麻又闖私宅，狄鶯稱兒子被下蠱，台灣吠陀占星權威李靜唯說，孫安佐不像被下蠱，因為被下蠱反應更嚴重，比較可能是「中邪」了，她分析，今年4、5月整個地球磁場非常混亂，尤其在東南亞泰國，意志力薄弱者容易卡陰；另外，孫安佐的星盤也極為特殊，顯示他出外總會發生各種意外，而他與父親的心結也跟前世因果有關。

李靜唯表示，這2天看了孫安佐的影片內心蠻感慨的，一個24歲大男孩眼睛竟然完全沒有神了，「失魂落魄」用在他身上十分貼切，但李靜唯認為，他並不像被下蠱，因為被下蠱的反應更嚴重得多，而且要解掉蠱毒其實沒那麼容易，他的狀況比較像是酒精+大麻吸食後遺症，如果講得更玄一點就是「中邪」了，其實當一個人的身心狀況十分低潮時，就很容易被邪靈侵入或是卡到陰，今年4、5月整個地球的磁場非常混亂，尤其在東南亞泰國這種地方，意志力薄弱的人很容易在酒醉或吸毒時卡到一些不乾淨的負能量。

李靜唯說，孫安佐的「塔羅密碼」其實很簡單，人格／皇帝 、靈魂／皇帝、愛情／教皇、財富／教皇、2023／隱者、2024／命運之輪，人格、靈魂兩個「皇帝」加起來，就是十足火爆的皇帝，再加上他的吠陀占星上升是獅子座，典型唯我獨尊的英雄主義，個性主觀強勢、企圖心強，但也容易流於獨斷獨行，缺點是做事眼高手低、喜歡別人逢迎他，優點則是個性重義氣、有責任感，尤其是對自己人非常照顧（這點從他保護前女友可以看出），但前提是必須以他為馬首是瞻。

李靜唯進一歩分析，孫安佐愛情、財富都在「教皇」，重視美感及感官享樂，典型外貌協會，也容易碰到重視金錢且虛榮心較強的女人，財富也在「教皇」代表他一生都有年長貴人相助，尤其是他的父母，今年流年明顯走「命運之輪」逆位的他，一趟海外之行再次徹底顛覆他的人生。去年走「隱者」流年，他身邊包括家庭感情或小人是非不斷，如果沒有「隱者」的因，就不會有「命運之輪」的果，也就是說，他之所以會在泰國吸麻出事，應該跟他多年來的朋友圈及生活習慣脫離不了干係，畢竟「皇帝」的麾下總是會有一堆圍繞著他吃喝玩樂的男男女女。

李靜唯指出，從吠陀占星角度來看，孫安佐正在走最長的土星大運，對一個年輕人來說確實十分難熬，再加上「羅喉」凶星正坐12宮，一生都要注意憂鬱、躁鬱等情緒障礙造成的各種「成癮」症狀，不論是電動上癮還是酒精上癮，嚴重者還可能有「牢獄之災」（這點2018年已應驗），此外，他的星盤還有一個很特殊的相位，木星落在「遷移宮」的甘達點並和土星合相，這意味他出外總是會發生各種意想不到的事情，也象徵他和父親之間的心結剪不斷理還亂，當然這一切都脫離不了他的前世因果。

與此同時，從星盤也可以看出家庭確實帶給他不小的困擾，父母對他的愛無庸置疑，但如果只是一味以愛之名來包裝對孩子的期望，甚或希望孩子長大後能夠彌補自己童年得不到的遺憾之類，這樣的愛對孩子來說非但不公平，反而可能變成他們生命中難以承受之重。

李靜唯提醒，孫安佐這兩年特別要注意身心健康與感情問題，尤其是跟腦神經系統相關的症狀，「皇帝」的孩子外表像個天不怕地不怕的大男人，其實內心十分單純孩子氣，甚至有點少根筋，此時此刻在他身心極度脆弱的時候，相信他最需要的就是積極的對症下藥以及父母安靜的陪伴。

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