中國國家鐵路集團表示，從15日起，北京西、上海與香港紅磡站間開行的普速直通車Z97／98、Z99／100次提質升級為北京西、上海虹橋與香港西九龍站間的高鐵動臥列車D909／910、D907／908次，將讓北京、上海至香港的全程旅行時間分別由24時31分、19時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，讓來回京港、滬港可以實現「夕發朝至」，更加便利於香港與大陸之間的人員往來。

國鐵集團客運部負責人介紹，為落實支持香港更好融入國家發展大局的重要部署，與香港鐵路部門密切合作，在京港、滬港各開行1對日間高鐵列車的基礎上，設計普速直通車提質升級方案，各增開1對「夕發朝至」的高鐵動臥列車。

原本從北京西站至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列經京廣、廣深港高鐵運行，其中D909次列車自北京西站20時13分開車，次日8時47分抵達香港西九龍站；D910次列車從香港西九龍站18時24分開車，次日6時53分抵達北京西站。

上海虹橋至香港西九龍站間開行的高鐵動臥列車是經滬杭、杭深、廣深港高鐵運行。其中，D907次列車自上海虹橋站20時15分開車，次日7時29分抵達香港西九龍站；D908次列車從香港西九龍站19時49分開車，次日6時45分抵達上海虹橋站。

據澎湃新聞引述該負責人表示，此次開行高鐵動臥列車是對原有北京西、上海與香港紅磡站間普速直通車的提質升級。一是運行品質提質升級，高鐵動臥列車由2個二等座車廂、13個動臥車廂、1個餐車組成，列車設備設施更加先進，全程旅行時間較普速直通車大幅壓縮。

二是通關模式方便快捷。由原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」通關模式改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」。三是通達範圍更廣泛。由原來普速直通車跨境旅客僅能從北京、上海、香港三地出發或到達，改為旅客可在京港、滬港高鐵列車沿線的石家莊、廣州、深圳北、杭州東等多站出發或到達。

第四是開行日期的優化調整。由原普速直通車的隔日開行，改為高鐵動臥列車的週五、週六、周日、週一開行模式，每週數量由原來14列增至高鐵動臥列車的16列，增加了週末跨境往返便利。