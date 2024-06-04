高雄玉荷包進入產季，高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，致力將高雄優質農特產品推往國際市場，首場活動將高雄玉荷包於上周六日在紐西蘭都會區奧克蘭當地超市隆重登場，儘管單價破千元創新高，市場仍反應熱烈、短短2天搶購一空，預計本周將持續出貨，讓高市農產拓展知名度。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄玉荷包進入產季，高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，致力將高雄優質農特產品推往國際市場，首場活動將高雄玉荷包於上周六日在紐西蘭都會區奧克蘭當地超市隆重登場，儘管單價破千元創新高，市場仍反應熱烈、短短2天搶購一空，預計本周將持續出貨，讓高市農產拓展知名度。

農業局表示，紐西蘭為近年亞洲荔枝進口新興市場，更是台灣、大陸、泰國及越南等多國角逐的新市場，然而台灣主打玉荷包荔枝，在紐西蘭不與其他國家進行價格戰，而是以新鮮、高品質的精品定位佔領高端市場，平均每公斤單價破千元仍供不應求。

根據農產出口統計資料，今年荔枝外銷量第一仍為日本，而紐西蘭今年勝過香港，躍升為第二大的海外市場，農業局指出，這次首場活動共出3噸玉荷包到紐西蘭，後續仍會持續出貨，以滿足海外市場需要。

農業局表示，由於檢疫條件嚴格及運輸成本較高，我國水果進軍紐西蘭極具挑戰性，但隨著當地亞洲移民數量的增加及果品知名度的提升，高市府農業局仍看好紐西蘭市場，輔導貿易商與優質果園合作，在經過多日運輸及複合式檢疫，玉荷包荔枝以新鮮的品質送到消費者手中，並透過試吃活動、網紅行銷等方式拓展知名度，期望提升高雄玉荷包荔枝市場占有率。

高市府農業局長張清榮表示，今年高雄玉荷包荔枝外銷量約為80公噸，輸紐外銷量預計可達15噸，顯見玉荷包荔枝在紐西蘭具有競爭力，未來將持續輔導高雄優質農特產品及精品水果出口紐西蘭，提升高雄農業國際競爭力，同時讓世界各地的消費者都能享受到來自高雄的甜蜜果實。