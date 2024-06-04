教育部青年署「113年青年暑期社區職場體驗計畫」報名進入倒數階段，全台非營利組織共提供650個多元職缺，開放大專校院在學青年深入在地社區，暑假1.5個月可領4萬1205元，有興趣者可至「RICH職場體驗網」投遞履歷，6月12日前各職缺進用到合適人選即下架。

就讀法鼓文理學院生命教育碩士學位學程的初庭瑩與國立政治大學資訊科學系的宋奕叡，去年透過本計畫至「社團法人基隆市盲人福利協進會」擔任視障平權推廣員，協助單位經營社群、推廣活動、設計文宣品、拍攝剪輯影片等工作。二人藉由彼此協調與團隊合作，認知到在職場環境中不僅需要具備專業知識，溝通技巧也是很重要的一環。

初庭瑩主要負責規畫「看不見旅遊團」系列活動體驗遊程地圖，並設計盲人點字明信片，有別於以往企劃活動的經驗，為能讓參與者盡可能同理視障朋友的生活與心境，需不斷以視障者角度思考遊程路線安排。她表示，有機會陪伴視障朋友參與國標舞課程，對於視障者在充滿各種不確定的生活中卻仍勇於嘗試摸索，感到佩服。

而宋奕叡主要負責活動宣傳影片製作，因為對剪輯影片有高度興趣，決定嘗試與自身科系不同領域的職缺，透過多次拍攝、剪輯，除將素材剪輯成花絮提供單位運用於後續宣傳外，也大幅提升自身影片製作的技能。

「青年暑期社區職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，由青年署提供薪資共4萬1205元，35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷，投遞履歷無數量限制。若有計畫相關疑問，可撥打0800-885-881詢問。