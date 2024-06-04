台股4日早盤小幅回落，盤中失守21,500點整數關卡，權王台積電（2330）小漲1元，暫報847元。盤面強勢股部分，隨著Computex展登場，「老黃概念股」曜越（3540）、益登（3048）、圓剛（2417）等同步攻上漲停，延續話題熱度。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌115.2點，或0.29％，收在38571點；標普500指數上漲5.88點，或0.11％，收在5283.4點；那斯達克指數上漲93.64點，或0.55％，收在16828.6點；費半指數上漲29.15點，或0.56％，收在5152.51點。

美股呈劇烈震盪，四大指數收盤漲多跌少。繼上周五發布持續趨緩的核心PCE之後，ISM公布5月製造業PMI由49.2下降至48.7、不如預期49.5，經濟降溫的訊號幫助美債殖利率持續回落，10年期美債殖利率跌破4.4關口。且受惠投資人期待本周ECB將降息1碼，提振歐洲股市普遍走高，並帶動早盤美股四大指數表現強勢。

然而，OPEC＋原油會議宣布最早於10月開始將縮小減產規模，造成國際原油價格重挫，拖累能源類股引領整體股市走低。所幸，AI概念股精神指標Nvidia（NVDA-US）帶頭創高，區塊鏈、「散戶抱團股」等族群也強勢走高，帶動那斯達克指數尾盤拉升、結束連3日下跌。

統一投顧分析，美國4月核心PCE年增2.8％，符合預期，月增0.2％，為今年以來新低增速，通膨數據降溫，有助股市評價回升，且本周COMPUTEX開展，AI熱潮將有機會再起，且台積電、大立光股東會分別6／4、6／7登場、聚焦第三季產業景氣及營運展望，加上後續還有NVIDIA分拆、蘋果WWDC，為電子股帶來正面效益。

整體來看，台股多頭趨勢不變，電子、金融、傳產良性輪動，指數有機會再創新高。布局建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、AI PC概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。