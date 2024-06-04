新竹市晴空匯大樓火警造成2名消防員殉職，消防局長李世恭昨（3日）在議會答詢表示，殉職兩名消防員名單不在當天的救災管制站上，新竹市議會時代力量黨團要求市府加強火災安全管理訓練、改善救災通訊品質，並配置消防員個人專屬求救專用無線電。

時代力量新竹市議會黨團今天舉行「火場安全管理失靈 重蹈覆轍令人不解」記者會，市議員蔡惠婷表示，當天的管制站並沒有兩名殉職消防員的名牌這件事，令人震驚，顯示火場管理大有問題。據她了解，消防員救命器會響，表示名牌和插銷有拔出來，究竟交給誰、為何沒在管制板上，應調查清楚。

時代力量新竹市議會黨團今天舉行「火場安全管理失靈 重蹈覆轍令人不解」記者會，要求市府加強火災安全管理訓練、改善救災通訊品質。（陳育賢攝）

她說，從2015年的桃園新屋大火、2018年的高雄茄萣火災，都有殉職消防員未在管制板上的問題，如今近十年過去，依然重蹈覆轍，實在令人難以接受，凸顯過去新竹市指揮官、安全官的訓練恐未落實。

蔡惠婷說，新竹市在2020年花費近2億元建置 MR混合實境、VR虛擬實境場景的防災模擬演練系統，標榜針對高層建物、狹小巷弄地區、大型購物中心，且著重在救災指揮官及勤務指派人員訓練，究竟為何如此昂貴的模擬演練系統未能幫助到此次的火災指揮管理，是訓練不足，還是系統根本不合用，消防局也應如實評估相關訓練成效。

蔡惠婷認為，經過此次令人難過的事件，消防局務必要痛定思痛，應做好火場指揮及安全管理的訓練，別再派消防員處理一堆陳情服務案件而耽誤訓練。

另，新竹市消防局現在要做的事情，不該是把力氣花在追查錄音檔是誰外流，時代力量主張不該去懲處吹哨者，不是解決提出問題的人，而是去解決真正重要的問題，像是火場管理跟火場生存訓練上。

林彥甫表示，針對兩名殉職消防員喊了多次 Mayday無效，錯過救援時間，令人心碎。然而，2022年新竹市消防局才發新聞稿自誇「無線電中繼台總數量擴增至7座，密度全台第1」、「無線電訊號全市涵蓋率達全台第1」，結果這次事故證明，當時宣稱的救災通訊零死角，根本騙很大，消防局應正視無線電通訊品質不佳的問題，並提出能克服救災現場環境的解方。

新竹市議員廖子齊表示，無線電通訊系統在火災救援中扮演著極其重要的角色，是消防員們的生命線，這次東區大樓火災兩位殉職消防員多次發出求救訊號未能及時傳達，顯現出火場無線電通訊可能存在盲點的問題。

明明在2022年，市府曾為提升救災救護現場無線電通訊品質及涵蓋率而擴增了無線電中繼台的總數量至7座，密度為全台第1，並表示期待透過增設中繼台，強化無線電覆蓋率，以達到救災通訊零死角的目標。

然而，這次悲劇卻凸顯出全市的覆蓋率與火場的無線電穿透率存在差異，且火場內無線電通訊中斷的情況時有所聞，導致消防員無法立即回報受困位置及內部狀況，進而延誤了救援工作。顯見現有的消防無線電通訊系統仍有必須改善的空間。