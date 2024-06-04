劉德音表示，台積電目前沒有股票回購計畫，主因身為重資產公司、已吃掉大部分收益，剩下的希望能直接發給股東。財務長暨發言人黃仁昭則指出，公司有研究過股票回購，認為因是不定期發生之事，認為穩定、可持續且逐漸增加的現金股利政策，是對股東最好的回報。

至於台積電股價越來越高，對於小股東提問是否參考股票分割，讓全民容易參與公司成長，劉德音則妙回「目前還沒有那麼高啦，我們會繼續努力」。黃仁昭則補充，台灣的交易市場已允許股東在場內交易時購買零股，因此對股票分割的需求應該沒那麼高。

對於超微（AMD）執行長蘇姿丰表示與台積電關係良好，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則與創辦人張忠謀同框，提問台積電會以誰的意向為主，劉德音笑回「這不是破壞我們跟客戶的關係嗎」，魏哲家則表示2家公司跟台積電的關係都非常良好，「我們跟他們共同成長」。

對於小股東提問公司目前有無競爭對手、何時會被趕上，劉德音則回應，台積電永遠會有競爭對手，公司今天是領先，但現在著重是進步速度是不是比其他競爭對手更快，至於何時被趕上，認為CC（魏哲家）也不太需要回答了，「因為不太可能」。