●現任美國總統拜登的小兒子杭特，因涉及非法買槍，是首次現任美國總統的兒女，以刑事案件被告身份上庭受審。由於杭特此案與川普的封口費案件相隔時間不久，法庭上可能揭露拜登與川普家庭隱私，可能成為今年底美國總統大選期間，共和與民主兩黨相互攻擊的工具。

●OPEC+決定延長減產360萬桶的決定到明年底，市場擔憂原油供應應該會在第4季回升，故油價大跌，跌幅創近5個月最大。紐約期油大跌3.6%，每桶收74.22美元。倫敦布蘭特期油也大跌3.4%，每桶收78.36美元。高盛表示，OPEC+的決定可能會讓油價長期受到壓抑。

●美國經濟數據欠佳，美匯指數偏弱，貶至3周新低，盤中一度最低下探104.13點，是5月中以來最低的，最後暫收104.14點，跌0.4%。匯銀主管表示，美國景氣沒那麼好，如果聯準會真的要降息救經濟，美元後市不看好。

●美元匯價貶至3周新低，加上美國公債殖利率又下滑至兩周新低下，國際金價升漲1%。其中，紐約期金升1%，每盎斯為2369.3美元。現貨金也漲0.9%，每盎斯收2347.12美元。