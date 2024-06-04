德商MVTec控告大立光侵權案，德商負責人Olaf Munkelt不滿台中地檢署依大立光請求主張營業祕密，將全案列為不可閱卷宗，形同「家裡遭小偷了，為什麼不能知道被偷多少東西」，4日上午到國發會和法務部陳情，希望台灣政府不要為了袒護本國企業而犧牲外國公司的權益。

Olaf Munkelt認為該公司與台灣企業交易超過20年，台灣是重要的商業夥伴，但是當外商的權益受到台灣本土廠商違法侵害時，希望能獲得是正義、透明的環境與制度，而不是不公平的對待。

德商負責人Olaf Munkelt 到法務部陳情，希望勿袒護本土企業犧牲外商權益。（陳志賢攝）

他認為，MVTec的「HALCON」軟體遭到大立光及有關人員的共同侵權，在完全違背MVTec授權下，違法破解的「HALCON」軟體安裝在大立光的電腦中， 然後大立光再利用這些犯罪成果來製作產品，提供給包括蘋果和三星在內的世界知名客戶，以便大立光賺取高額利益。

Olaf Munkelt希望台灣司法機關能夠以公平合理的標準來看這個案子，不要只針對大立光十位在職或已經離職的員工提起公訴，企圖責令基層員工承擔一切後果，卻不起訴大立光公司的高層。因為這個案子真正享受侵權利益的是大立光，並非基層員工，大立光原本應該花費好幾億元採購「HALCON」軟體的合法授權，如今卻選擇走上盜版的違法道路，如此決策真的跟大立光高層毫無關係嗎？

其次，Olaf Munkelt認為台灣司法機關刻意偏袒大立光公司，在未經雙方當庭進行攻防與論述的情況下，僅憑大立光公司片面之詞，竟直接以「營業秘密」為由，拒絕讓 MVTec得知自己被侵權之真相，不僅卷宗不公開，甚至起訴書中直接以英文字母作為代號表示，拒絕向 MVTec 公司透露任何實情。

Olaf Munkelt強調，台灣的司法機關在面對 MVTec受害事實如此明確的情況下，仍致力保護侵權者的權益，形同被害人被人偷錢，檢察官卻聲稱偷竊成果涉及小偷的重要營業秘密、不能讓被害人知道到底有多少錢被偷之詭異離奇情狀。

他認為，MVTec因為遭受如此對待，目前仍陷於難以對加害者請求損害賠償的窘境。甚至造成提起公訴後，負責審理的台中地方法院至今也緊抓「不公開卷」名義，遲遲不讓陳情人瞭解真相，形同台灣政府各機關為袒護本國企業而？牲、踐踏外國公司之權益；為此，MVTec鄭重提出陳情，希望能獲得公平合理的待遇。