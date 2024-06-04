台積電4日舉行股東會，在提問環節，股東都相當踴躍，有股東提問股票回購、分割的計畫；以及希望一段有智慧且世界需要的話，劉德音趣答，「智慧有限，所以建議買台積電」，至於分割、回購計畫，因為希望能回饋現金給股東，因此沒有回購計劃，至於分割股票，目前股價還不夠高，所以也沒有分割的計畫。

股東提問，華為在技術面追上台積電的可能性，劉德音表示，每個企業都是可敬的對手，台積電會保持比對手更快的進步速度，強調不會讓對手有機會追上。

日本股東提問，在日本設廠，台灣人與日本人的溝通方式，會不會透過翻譯，以及台積使用AI的方式，劉德音說，台日溝通是挑戰之一，會持續努力讓台日以口譯方式溝通；至於AI的使用，劉德音表示，在2019年就開始推動，製程推進5、3奈米都有借助AI的能力，在採購、建廠甚至是廠務維持都有透過AI協助，全力支持數位卓越。

針對美國廠建造的成本較高，台積電應該如何應對以及美國總統大選的不確定性，會不會增加台積電的成本；劉德音表示，在美國設廠的成本雖然高，但台積的成本比其他人低，生產基地破碎化，是國際的趨勢，目前台灣多數公司都朝這方向前進。

至於大選結果對台積電的影響，劉德音表示，支持晶片法案是美國兩黨的共識，對於台積電的不會有影響，至於被雙重課稅的可能性，短期內也不會有影響；還有1名股東看好台積電股價站上1200元，並在現場送花給經營團隊。