孫安佐呼麻闖民宅，儘管事後狄鶯急飛泰國將兒子帶回，但如今一家人關係陷入緊張。孫安佐一連串限動，傳遞出對爸媽有不少怨懟，甚至還說「我沒要求他們(孫鵬、狄鶯)幫忙善後」，更表示父母說愛你、硬要這樣處理，讓他覺得噁心，尤其不滿狄鶯將責任全指向前女友阿乃。外界認為狄鶯寵溺孫安佐，有太強的佔有慾，不過狄鶯與孫安佐曾在節目大聊父母對孩子的感情觀，當時狄鶯曾說，外界都誤會自己管很多，其實她在家就像個丫鬟，而且「我在家裡我從不管孫家人」。

狄鶯去年在節目《11點熱吵店》提到，自己最擔心孫安佐在感情中遇到最愛的人時被拋棄，因為孫安佐說過，一旦愛上一個人就絕對不會變心。更表示，如果孫安佐帶最愛的女友回來，她都不能有意見、管東管西。而她也認為自己不會想去干涉，「就算（對象）不OK也是他下場」。

狄鶯曾表示自己不會干涉孩子的感情。（圖／翻攝狄鶯臉書）

接著，她喊冤，自己雖說過這輩子不會去管孩子，但無奈都沒有人相信，並強調「我在家裡我從不管孫家人」。一旁的孫安佐也直言：「通常是孫家人最愛管孫家人」，表示爸爸孫鵬意見比較多。聽到這，主持人沈玉琳相當驚訝，原本以為狄鶯比較強勢、在家像武則天。不過孫安佐幫忙辯解：「在家我媽就跟我爸的丫鬟一樣的感覺，跟你們想像完全相反」。

然而，沈玉琳談到年輕時的孫鵬猶如「超強發電機」，讓與孫鵬離婚又再婚的狄鶯忍不住自嘲，「一個老公嫁兩次，多可惜呀！不是嗎？沒辦法就認命。你的重點就是我老公太帥嘛！所以他有很多女朋友是應該的」更開玩笑表示，希望老公多帶幾個回來當丫鬟，當時一番話讓全場笑翻。不過如今孫安佐再次闖禍，恐怕也讓孫鵬、狄鶯操碎了心。