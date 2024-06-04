事業和財富雙收的時刻到了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書上公布，4星座在6月將靠出色的工作能力和良好的星象影響，在職場上拚出亮眼的成績，賺取可觀的財富。其中摩羯座事業上勤奮且專業，有望獲得晉升或加薪。請同時參考太陽、上升星座。

▌雙子座

雙子座在6月將迎來絕佳的賺錢機會，包括3日水星進入雙子座，提升溝通和表達能力，在工作中更有自信及效率、4日木星靠近水星，帶來豐富的財運和機會，在事業上將取得突破性進展、6日的雙子座新月更是大好時機，象徵新的開始和無限的可能性；雙子座整個月都會感受到能量的提升，不僅工作中各項任務能順利完成，也必將大發利市。

▌巨蟹座

隨著17日金星和水星進入巨蟹座，6月對巨蟹座在財務和人際關係上將特別有利，金星帶來的和諧氛圍和水星增強的溝通能力，不僅幫助巨蟹座在工作中建立更好的合作關係，還可能帶來經濟上的利益。

▌金牛座

6月對金牛座而言，也是大發利市的好時機，因9日火星進入金牛座，將激發你的決心和毅力，讓你更專注於工作，迅速推動重要專案的進展，進而創造財務上的成功。

▌摩羯座

摩羯座6月在事業上會因勤奮和專業精神而得到認可，有望獲得職業上的晉升或財務上的獎勵；另外在22日的滿月，更有望創下事業上的高峰。

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