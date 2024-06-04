媒體Business Insider3日引述消息報導，科技巨擘微軟（Microsoft）正裁撤Azure雲端業務約1,500名員工，加劇今年以來科技與媒體產業的裁員風潮。微軟年初才裁掉「動視暴雪」和Xbox部門的1900名員工。

消息人士表示，此次裁員將影響Azure for Operators與Mission Engineering在內的團隊。Azure for Operators裁員人數可能上看1,500人。

Azure for Operators與Mission Engineering是微軟2021年成立的「策略任務與科技團隊」（Strategic Missions and Technologies）旗下一部分，任務之一在於發展量子運算業務。

微軟發言人表示：「組織與勞動力調整是管理日常業務的必要環節。我們將持續優先考慮並投資於未來戰略增長領域，並支持我們的客戶與合作夥伴。」