台積電股東會，總裁魏哲家表示，台積電在數位卓越化上投注大量心力，其中包含利用大數據和 AI來提升晶圓廠生產力、營運效率和品質；透過推動數位卓越化、台積電利用AI，逐漸將晶圓廠轉變為以工程師為中心，而非以作業員為中心。

魏哲家強調，隨著台積電朝全球拓展，持續強化晶圓廠智慧化，以便能從世界任何地方掌控和管理晶圓廠營運，並深化台積電的服務以支持各地區客戶。

同時魏哲家指出，台積電於民國112年達成不少成就，包括晶圓出貨量達 1,200 萬片十二吋晶圓約當量；先進製程技術（7 奈米及以下先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的 58％，較前年提升5％；此外，提供 288 種不同的製程技術，為528個客戶生產近1.2萬種不同產品。

隨著 AI 技術持續發展以運用更複雜的 AI 模型，訓練和推理所需的運算量不斷增加，魏哲家認為，AI 模型需要更強大的半導體硬體來支援，這就需要使用到最先進的半導體製程技術。

隨著台積電成為半導體產業的技術領導者，在業界肩負了更大的研發和投資責任。憑藉在先進製程技術和先進封裝解決方案方面強大的技術領先，台積電將能夠掌握更多的產業成長機會。