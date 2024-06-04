華城因台電強韌電網計畫持續釋單而受益，加上拜登政府推動基礎建設，美國各州電力公司加速汰換變壓器等重電設備訂單增長，自結4月合併營收14.66億元，改寫同期新高，年成長35.20％；稅前淨利4.57億元、淨利歸屬母公司3.66億元，EPS為1.40元，年成長幅度均為119％。

華城持續接獲台電強韌電網計畫釋單，外銷美國市場訂單增長，董事會日前以因應營運需求及未來發展為由，通過斥資8.8億元擴建廠房，以自有資金與融資借款為主。