華城因台電強韌電網計畫持續釋單而受益，加上拜登政府推動基礎建設，美國各州電力公司加速汰換變壓器等重電設備訂單增長，自結4月合併營收14.66億元，改寫同期新高，年成長35.20％；稅前淨利4.57億元、淨利歸屬母公司3.66億元，EPS為1.40元，年成長幅度均為119％。
華城持續接獲台電強韌電網計畫釋單，外銷美國市場訂單增長，董事會日前以因應營運需求及未來發展為由，通過斥資8.8億元擴建廠房，以自有資金與融資借款為主。
華城電機變壓器等重電設備因台電強韌電網計劃釋單外銷美國成長，帶旺營收及獲利雙雙成長，自結4月EPS為1.4元，加上第一季EPS為2.29元，前四月EPS為3.69元，改寫同期新高。4日股價上漲1.0元而以697.0元開出，目前股價隨大盤下跌而回跌。
華城因台電強韌電網計畫持續釋單而受益，加上拜登政府推動基礎建設，美國各州電力公司加速汰換變壓器等重電設備訂單增長，自結4月合併營收14.66億元，改寫同期新高，年成長35.20％；稅前淨利4.57億元、淨利歸屬母公司3.66億元，EPS為1.40元，年成長幅度均為119％。
華城持續接獲台電強韌電網計畫釋單，外銷美國市場訂單增長，董事會日前以因應營運需求及未來發展為由，通過斥資8.8億元擴建廠房，以自有資金與融資借款為主。
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