大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議。會議表示，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》；從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持。

上述會議由大陸國務院國資委黨委書記、主任張玉卓主持會議並講話。會上，國務院國資委黨委委員分別結合分管工作作了發言。

會議指出，要指導督促中央企業將自身產業優勢與地方資源稟賦緊密結合，一體化統籌推動中部地區崛起。協同推進生態環境保護和綠色低碳發展，嚴格落實企業環保主體責任，大力推進產業綠色改造升級，加快建設清潔低碳能源體系，助力建設美麗中部。

因地制宜發展新質生產力，緊密結合央企產業煥新行動和未來產業啟航行動部署，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀畫布局未來產業，助力中部地區加快構建現代化產業體系；積極參與現代化交通基礎設施體系建設，助力中部地區充分發揮區位優勢，促進要素高效自由便捷流動，更好服務構建新發展格局。

會議強調，要立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴的基調，做到「長牙帶刺」、有棱有角；壓實企業主體責任，以巡視整改為契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線。

此外，從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持；做好風險防控，更多採用資訊化手段，努力做到風險早識別、早預警、早暴露、早處置，對因違規或失職造成重大風險損失的進行追責問責，對涉及違紀違法問題線索及時移送相關紀檢監察機構查處。

會議還稱，要引導督促中央企業深入分析本企業人才需求，將當前所需與超前儲備相結合，深挖職缺潛力、新增就業機會，盡可能為社會提供更多高品質就業職缺，更好發揮「國聘」招聘平台作用，助力穩住高校畢業生就業基本盤。

還要加大對就業困難地區畢業生的招聘力度，面向邊疆民族地區高校、對口支援和定點幫扶縣，有針對性地設置就業職缺。要大力吸納農民工就業，督促中央企業切實保障農民工工資支付，維護農民工合法權益。