桃園市蘆竹警分局南竹派出所日前獲報，民眾指稱2隻愛犬受困車內，因車子反鎖且沒有備用鑰匙，警員吳其峰、魏義庭到場時，見報案人的愛犬受困於車內，且車窗緊閉沒有通風，狗狗的行動漸慢呼吸漸弱。

員警經詢車主同意破窗後，先後持警棍、榔頭敲擊車窗都沒破，後改持臂盾一擊成功，將車輛右後方車窗擊破救出報案人兩隻愛犬，報案人深感謝警員熱心協助。

蘆竹分局長林鼎泰呼籲，天氣漸熱，莫將愛犬獨留在密閉車廂之內，如遇到車輛反鎖需緊急救護之情況時，可撥打119或110報案以免造成不幸。