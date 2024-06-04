Cristiano Amon在主題演講中就談到，PC正在重生，搭載Snapdragon X Elite的Copilot+ PC是迄今為止速度最快、最智慧的Windows PC，整個系統內整合了AI，並能提供長達數天的電池續航力，這使搭載Snapdragon的微軟Copilot+ PC處於技術創新的前沿。高通正攜手重新定義個人運算體驗。

高通在行動市場打滾多年，守穩高階旗艦市場龍頭寶座。Cristiano Amon表示，高通在行動市場中歷經過最瘋狂的競爭，是競爭力最強的市場，面對得是來自垂直產業或是全球各個市場的競爭，當然，客戶也是來自全球各地，走過眾多合作品牌的來來去去，高通可以始終屹立不搖，維持產業領先地位。他強調，現在步入PC產業，高通尊敬所有競爭對手，會非常努力、相信沒有成功是理所當然，高通會持續精進自己的實力。

Cristiano Amon也預告，高通將在今年10月的Snapdragon高峰會中推出微軟處理器得行動產品，讓資料中心有更多選項，換言之，高通展現進軍資料中心的意願，將企業觸角從消費端發展到企領領域。