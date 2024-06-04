在台灣掛牌的200多檔ETF中，AI元年以來漲幅前十名的ETF中除了六檔槓桿型ETF外，其餘四檔皆為跨國科技股ETF。其中，統一FANG+ ETF（00757）脫穎而出，成為績效冠軍，也是前五強中唯一一檔原型股ETF。

據統計，從2023年生成式AI趨勢爆發至今，短短不到一年半的時間，統一FANG+ ETF股價暴漲145.37%，甚至超越所有正向二倍ETF，被譽為AI時代最強ETF。在亮眼績效帶動下，該規模迅速增長至219.1億，成為AI元年以來ETF漲幅前十名中規模最大的一檔。

投資專家分析指出，AI市場主要分為三大領域：硬體基礎建設、軟體應用和雲端服務。目前在這三大領域中占據主導地位的企業，都是在AI領域深耕多年的科技巨頭。例如，伺服器巨頭輝達引領著AI基礎建設的發展方向；微軟則在AI軟體應用變現方面扮演重要角色，將AI整合到辦公系統中；全球三大雲端服務商亞馬遜、微軟和谷歌在雲端服務領域展現出強大實力。

這些在不同AI領域中占絕對優勢的企業，都是FANG+指數的成分股之一，這也讓追蹤該指數的統一FANG+ ETF在AI革命開始後，股價表現領先群雄。投資專家指出，多位科技巨頭領導者參加COMPUTEX盛會，為AI未來發展提供了重要的風向標，預示著相關類股股價將繼續上漲。