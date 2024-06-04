安防技術服務區，展示AI智慧守護家園與企業。致伸的AI安防解決方案，開創智慧守護新紀元，展出包含AI人臉辨識門鎖、高性能AI安防攝影機和零接觸雷達感測器，廣泛應用於住宅、商用、廠辦及照護等領域。安防解決方案採取最新技術提高監控準確性和效率，並無縫銜接全球智慧安全技術，滿足企業對於先進安全服務的需求。

汽車電子應用區，智慧車輛安全與管理解決方案亮相。致伸多年來深耕車用市場，致力於協助客戶導入先進的影音、駕駛輔助及無線解決方案。產品已成功應用於美、日、中、歐各大車系及車隊管理領域，協助客戶打造更安全、更智能的駕乘體驗。專業的系統整合服務，提供模組客製化和FATP系統整合等全方位技術，彈性滿足客戶各階段的發展需求。

智慧工業應用區展示AI應用於工業視覺與聲學解決方案。致伸展示其視覺及聽覺核心技術，並擴展至工業應用。透過AI攝影機和聲學照相機等AI瑕疵檢測解決方案，為企業提高生產效率，實現智能製造，強化競爭優勢。

辦公室與會議系統區當中提供智慧整合解決方案。致伸將視覺、聽覺、人機介面三大感知技術完美融合，打造智慧辦公解決方案，涵蓋視訊會議系統、會議管理平板、自動追蹤AI攝影機和360度全景攝影機等，提升線上會議互動效率。

電競配件展示區內，致伸展示全系列遊戲鍵盤、滑鼠、耳機及自媒體創作者的多媒體控制器。整合AI技術，提供耐用且符合人體工學的設計，滿足當前與未來遊戲市場趨勢，為用戶帶來卓越的遊戲體驗。