中捷長髮男、雨傘哥首見 握手擁抱致歉誤戳

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，洪姓男子持刀在車廂內揮砍，造成2人受傷，台中市府4日表揚當時見義勇為的17名城市英雄，其中，與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯帶傷接受表揚；而站在第一線的「雨傘哥」賴姓男子說，當時想把刀子打下來，還一度打錯人、打到「長髮哥」2次，他當場向許致歉。

還原5月21日中捷事件發生過程，雨傘哥說，當時自己坐在第一節車廂，洪姓嫌犯與長髮哥從第二節車廂扭打到第一節車廂，許多人見狀驚恐的往前跑，但他心想根本跑不了，當時雖然驚恐，但還是拿著雨傘走到後面看情況，一靠近就見到長髮哥與洪嫌扭打在一起，根本搞不清楚哪個是嫌犯、哪個是被害人。

中捷砍人事件中，雨傘哥（右）坦言在當時一度拿雨傘誤打到長髮哥。（林欣儀攝）

雨傘哥說，當時見到長髮哥很努力想要奪下刀子，自己站在他前面約3、4步的距離，洪嫌則在長髮哥後方，因不知到誰是嫌犯，只想用雨傘把刀子打掉，沒想到打錯人，戳了2下後，見到長髮哥的眼神訴說著「不是我」，而洪嫌眼神茫然，才知道打錯了。

雨傘哥今天公開向長髮哥道歉，兩人並握手言和。長髮哥則說，目前自己的傷口都已經消腫，因媽媽擔心破相，才去醫美進行除疤手術；如果重新讓他選擇一次，還是會「做出一樣的選擇」。他對洪嫌的父母沒有不滿，且洪男已經成年，應該要對自己的行為負責，也會對他提出民事求償。

對於未來是否會再搭乘中捷，這些城市英雄都表示不排斥，雨傘哥更說，他事發後隔天就再搭中捷，但心中還是難免會有點不太一樣。