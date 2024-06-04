台中市警局為壓制黑幫囂張氣焰，展開一連串掃黑行動，瓦解近百暴力集團，逮捕574人到案，查扣新興毒品彩虹煙、槍枝等犯案工具，而近年來惡名遠播的竹聯幫明仁會，僅因債務糾紛，竟祭出豬頭、鯡魚罐頭等恐嚇羞辱被害人，達到討債目的，警方透過雷厲掃黑作為，展現鏟奸除惡決心。

台中市刑大偵四隊在去年12月12日，破獲以35歲林男為首的竹聯幫明仁會，調查發現林男僅因與林姓女子有債務糾紛，竟以擺豬頭、鯡魚罐頭、潑灑穢物之方式，進行討債，兵分多路分別在新北市搜索查緝林男等5人到案，查扣手機及現金66萬餘元。

太平分局掌握43歲黃姓主嫌等7人，以假藉債務、私下侵吞公司金錢、合資投資開店增額等為由，言詞恐嚇、控制脅迫被害人簽立本票，經警方檢肅到案，查扣武士刀1把、手機等證物。

霧峰分局則破獲以27歲張男為首之暴力集團，該集團涉嫌以提供生活消費吸收詐欺車手，一旦不願配合，即控制其行動並毆打凌虐恐嚇，甚至噴撒辣椒水於被害人下體，警方一舉逮捕張男等7人到案，查扣空氣長槍、空氣手槍、毒品咖啡包等。

台中市警局統計，去年共查獲組織犯罪及各類暴力犯罪治平專案目標97件，逮捕574人，查扣非法槍械12枝、各類暴力犯罪器具及不法所得447萬多元，均依法移送地檢署偵辦，去年度獲評為防制幫派組織犯罪工作績效特優機關。

中警表示，將持續透過強勢執法查緝掃蕩，維穩治安，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面檢肅黑道幫派及暴力討債等嚴重影響治安之案件，以實際行動宣示警方絕不容許犯罪分子滋事，展現警察打擊犯罪決心。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！