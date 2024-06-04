根據《人民日報》報導，大陸商務部將盡快發布《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，助力電商在海外更進一步。目前大陸跨境電商主體已超過12萬家，建設海外倉突破2500個，同時歐洲盃成了近期大陸跨境電商的新機遇戰場，部分平台直接開通歐洲盃專線，球賽周邊產品的搜索熱度節節攀升。

過去5年大陸跨境電商貿易規模增長超過10倍。今年第1季跨境電商 進出口5776億元（人民幣，下同）、成長9.6％，其中出口4480億元、增長14％。

而據初步統計，全大陸的跨境電商主體已超12萬家，跨境電商產業園區超1000個，建設海外倉超2500個、面積超過3000萬平方公尺。其中專注於服務跨境電商的海外倉有1800個，面積突破2200萬平方公尺。

跨境電商是大陸外貿發展的新力量，近年發展速度快、增長潛力大、帶動作用強。大陸商務部表示，下一步將會同有關部門，依託165個跨境電商綜試區，結合各地的產業稟賦和區位優勢，加大主體培育、引領上下游中小企業數位化改造，並在自貿協定談判等機制項下，加入跨境電商議題。

從近期來看，歐洲盃成了跨境電商的新戰場。根據《北京商報》3日引述多個跨境賣家和跨境電商平臺瞭解到，部分國內跨境倉備貨量已升至原先3倍，部分平台更直接開通歐洲盃專線。有商家預測，一款國內成本5元的啤酒杯，轉手海外能賣到20到30美元，單月利潤能超30萬元。