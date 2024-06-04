新北市板橋警分局昨（3）日追捕1輛毒品通緝犯駕駛的計程車，從板橋浮洲橋追到樹林光榮街，計程車開進死巷，員警擊破車窗朝裡噴灑辣椒水，駕駛拚命抵抗，最後仍遭員警拖下車壓制逮捕。警方查出，該名駕駛53歲劉姓男子，上月被士林地檢署發布毒品通緝，須入監執行6個月徒刑，偵訊後警方依法將劉男解送歸案。
昨晚11時許劉男駕駛計程車在板橋區遭攔查，劉男拒絕受檢加速逃逸，警方立即展開追捕，劉男從板橋逃往樹林，最後在樹林光榮街先衝撞路邊停放9輛機車後，卡在死巷內無路可逃，員警喝令劉男下車，但劉不從，員警遂擊破車窗試圖強行將劉男拉下車，又遇劉男抵抗，員警遂朝車裡噴灑辣椒水，才順利將劉男制伏。
事後警方搜索車內，並無查獲任何違禁品。偵訊後，全案以公共危險、妨礙公務罪嫌及毒品危害防制條例通緝移送檢方偵辦。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。