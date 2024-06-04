新北市板橋警分局昨（3）日追捕1輛毒品通緝犯駕駛的計程車，從板橋浮洲橋追到樹林光榮街，計程車開進死巷，員警擊破車窗朝裡噴灑辣椒水，駕駛拚命抵抗，最後仍遭員警拖下車壓制逮捕。警方查出，該名駕駛53歲劉姓男子，上月被士林地檢署發布毒品通緝，須入監執行6個月徒刑，偵訊後警方依法將劉男解送歸案。

昨晚11時許劉男駕駛計程車在板橋區遭攔查，劉男拒絕受檢加速逃逸，警方立即展開追捕，劉男從板橋逃往樹林，最後在樹林光榮街先衝撞路邊停放9輛機車後，卡在死巷內無路可逃，員警喝令劉男下車，但劉不從，員警遂擊破車窗試圖強行將劉男拉下車，又遇劉男抵抗，員警遂朝車裡噴灑辣椒水，才順利將劉男制伏。

事後警方搜索車內，並無查獲任何違禁品。偵訊後，全案以公共危險、妨礙公務罪嫌及毒品危害防制條例通緝移送檢方偵辦。

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