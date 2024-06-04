王瞳在《愛的榮耀》飾演的蔡小葉總是包緊緊，這次終於脫了！她昨（3日）在社群公開多張泳裝辣照，展現各種纖細線條，與過去保守穿衣風格差很大，全新樣貌驚呆許多網友，紛紛留言：「身材好好！」、「太美了！這蠻腰簡直不科學！」王瞳開心表示：「別看我現在這樣，我之前可是泡芙人，體脂接近27％，真的超高，現在好不容易降到23％，身材都緊一圈有線條了，當然要好好秀一下！」
談到如何從泡芙體態搖身變骨感女星，她表示自己現在拍戲很忙，劇組便當她也照吃不誤，有時收工還會吃炸雞搭配來一杯珍珠奶茶來撫慰心靈，完全沒有特別節食。唯一不同的是，最近有搭配代謝輔助品。她坦言自從減肉成功後，在戲劇拍攝期間，還被經紀人特別警告不准再減了，否則會不連戲，真是讓她哭笑不得。
擁有好體態的王瞳更鼓勵大家：「千萬不要以為甩肉就要用節食等虐待自己的方式才能達成，其實可以用聰明、輕鬆一點的方法來幫助自己越來越漂亮，讓我們越來越愛自己！」
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