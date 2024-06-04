從事鷹架工作的柯姓男子涉嫌加入投資詐騙集團擔任面交車手，並收取現金1.5％作為報酬。從去年9月初至10月底，柯男前後14次向蘇姓男子詐取投資金合計4720萬元，不僅被台南地方法院依詐欺罪判刑2年10月，附帶民事賠償也被判應賠償4720萬元，讓僅收取2、30萬元的他得不償失。

判決指出，去年9月5日之前，柯男加入通訊軟體Telegram暱稱「金利興」的組織，與其他不詳姓名成員共3人以上合組詐欺集團，並擔任面交車手，約定由他取得收取現金的1.5％作為報酬。

該集團成員從去年8月24日起，以通訊軟體LINE向蘇男佯稱，可利用「霖園」APP投資獲利，導致蘇男陷於錯誤，從同年9月5日起至10月18日止，前後14次，由柯男出示偽造「霖園投資市場部顧問經理王立宏」的識別證，向蘇收取100萬至900萬元不等現金後，再將取得的現金交付「金利興」。

直至蘇男發覺有異報警，並於同年10月18日將200萬假鈔1袋交付柯男時，由埋伏員警將柯男逮獲。經統計，柯男共得手13次，詐騙金額高達4720萬元。

事後，蘇男不甘損失，提起刑事附帶民事訴訟。庭訊中，柯辯稱，蘇男交付的金錢，並非全部都是他收取，且他收取的金錢絕大多數已經上交，他僅收到報酬2、30萬元，他願意賠償68萬元，但被蘇男拒絕。

台南地院刑事庭認為，柯男與詐欺集團其他成員的犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯，依3人以上共同犯詐欺取財罪判刑2年10月，但柯男及檢方均不服上訴。

民事庭也認為，柯與其所屬詐騙集團其他成員，基於避免遭查獲等考量，分工以達詐騙蘇男的同一目的，自屬共同侵權行為人，應對蘇所受損害負連帶賠償責任，且蘇男有權對共同侵權行為人中的任一人請求全部給付，判處柯男應賠償4720萬元。