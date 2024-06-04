新竹市前天（2日）凌晨北大路1間酒店發生打架砍人事件，影片被放到網路社群上。據了解，3名酒客前往酒店消費，結帳時疑與員工發生糾紛，1名陳姓酒客竟拿出彈簧刀刺傷員工，其他員工至廚房拿菜刀回擊，警方共逮捕12人，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪移送地檢署偵辦。

根據網路流傳影片，2名男子前天凌晨到新竹市北大路酒店消費時，突然湧進一群黑衣人見人就砍，2名男子來不及反應就倒地，小姐們紛紛嚇到逃出包廂，救護人員到場時2名男子全身是血，但尚能對話。

據了解，41歲陳姓男子與42歲潘姓男子，2日凌晨與友人前往酒店消費，然而在結帳時疑似與酒店員工發生糾紛，陳男竟拿出彈簧刀刺傷員工，其他員工至廚房拿菜刀回擊，除了2人受傷以外，酒店也有3名員工受傷，目前都在住院治療當中，無生命危險。

警方表示，當天凌晨4時8分接獲119轉報北大路有打架糾紛，後立即啟動快打警力前往處理，將傷者協助送醫，查明相關涉案人報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，至當日晚間10點止，涉及本案相關涉案人共計12人，全數查緝到案。