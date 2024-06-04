為加強城市環境治理，桃園市政府以機器視覺技術全球首創「AI環境汙染辨識系統」，該系統包含7個AI影像辨識子系統，並全面應用於空氣品質與河川水質保護、環境衛生及機車噪音管制上，每年提高稽查效率達55％，且準確率達80％，每件陳情案約可節省30至45分鐘時間。

環保局長陳世偉表示，自去年市長張善政提出「智慧桃園」政策，環保局依業務特性積極發展AI影像辨識技術，迄今陸續完成7項AI影像辨識子系統，包含施工揚塵辨識、機動車輛智慧偵測辨識、判煙辨識、水色辨識、環境衛生辨識、營建路汙辨識及改裝排氣管辨識等，並結合空品感測器物聯網、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制，桃園率全球之先以「AI環境汙染辨識系統」開啟城市環境治理的新篇章。

環保局表示，這套系統以機器視覺的即時監控與辨識來取代人力，準確率達80％，每件陳情案約可節省30至45分鐘時間，若經辨識到異常狀況，系統自動以LINE或影像進行告警，有效提升55％稽查效率，透過這種人機合作的模式，自去年1月至今年4月已裁處違規案件達1400萬元，此系統除可遏阻廠商違規外，也讓企業落實自主管理。

環保局指出，「AI環境汙染辨識系統」執行後，比對2010至2022年3年的平均數據，大氣中硫氧化物濃度改善37％、氮氧化物改善6％及空品不良日數減少23％，河川生化需氧量改善6.4％。另比對設置前後，亂丟垃圾的陳情數量下降51％且可減少39％衛生稽查人力，另靜桃計畫後噪音陳情數量也下降23％。

環保局表示，該辨識系統也獲智慧城市競賽獎項，包含AI判煙辨識系統榮獲2023年美國「智慧50大獎」及「第三屆台灣永續行動獎(金獎)」；AI施工揚塵辨識系統與機動車輛智慧偵測辨識系統則分別獲得「桃園市政府112年創新獎」; AI水色辨識系統也獲得「GO SMART Award 2024」的肯定。