鈞興自結4月合併營收2.89億元，年成長51.54％；稅前淨利0.60億元，年增幅72.76％；本期淨利0.52億元，

年成長70.44％；EPS達0.98元，年增幅70.52％。

鈞興表示，鈞興4月營收年成長51.54％，主因是受惠於五一假期前客戶提前拉貨，由於營收成長，存貨去化良好，以前提列存貨呆滯損失有回沖利益、使得獲利年成長幅度，優於營收年成長幅度。