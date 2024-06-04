鈞興自結4月合併營收2.89億元，年成長51.54％；稅前淨利0.60億元，年增幅72.76％；本期淨利0.52億元，
年成長70.44％；EPS達0.98元，年增幅70.52％。
鈞興表示，鈞興4月營收年成長51.54％，主因是受惠於五一假期前客戶提前拉貨，由於營收成長，存貨去化良好，以前提列存貨呆滯損失有回沖利益、使得獲利年成長幅度，優於營收年成長幅度。
精密齒輪大廠鈞興-KY近期股價上漲，遭列為警示股，公布自結4月EPS達0.98元，年成長70.52％，加上第一季EPS為2.23元，前四月EPS為3.21元。
鈞興自結4月合併營收2.89億元，年成長51.54％；稅前淨利0.60億元，年增幅72.76％；本期淨利0.52億元，
年成長70.44％；EPS達0.98元，年增幅70.52％。
鈞興表示，鈞興4月營收年成長51.54％，主因是受惠於五一假期前客戶提前拉貨，由於營收成長，存貨去化良好，以前提列存貨呆滯損失有回沖利益、使得獲利年成長幅度，優於營收年成長幅度。
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