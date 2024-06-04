警方引導車輛分流，以減少交通壅塞。（枋寮分局提供／羅琦文屏東傳真）

搭乘「台灣好行」墾丁快線及大鵬灣琉球線，可享電子票證半價優惠。（屏東監理站提供／羅琦文屏東傳真）

端午連假將至，警方預期通往旅遊勝地墾丁及往台東的交通要道台1線，將出現車潮，枋寮警分局將在連假期間進行調撥車道及分流等疏導措施，並加強取締車輛違規；「台灣好行」墾丁快線及大鵬灣琉球線也推出電子票證半價優惠，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，減少壅塞。

枋寮警分局表示，在調撥車道方面，台1線南下436.5公里至445.5公里、北上453.1公里至460公里為車多路段，警方將視車流狀況實施調撥車道。

在車輛分流方面，台1線北上車流增多時，將封閉台1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛自台1線永翔路口右轉，直行至屏南路口左轉，接台17線續行南下；北返車潮增加時，在台1線沿山公路口適度引導車輛行駛屏185線沿山公路替代道路，直行至新埤鄉接南州交流道，可避開水底寮壅塞路段。

警方也將成立交通快速疏導部隊，在枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能立即趕赴現場投入交通事故處理，以達快速排除車禍及塞車狀況，並結合南工分局出動空拍機，監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

枋寮警分局強調，將針對汽車行駛機慢車道及違規停車，在台1線沿線各重要路段增派警力，以架設錄影機方式加強取締，以避免違規爭道造成事故發生。

屏東客運則推出搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠（限全票乘客），其中行經屏東縣境的台灣好行路線有「9189」墾丁快線以及「9127D」大鵬灣琉球線，使用電子票證搭乘墾丁快線，原價352元優惠後只要176元、大鵬灣琉球線原價106元優惠後只要53元。