Giannis left the Bucks game after an apparent leg injury in the 3Q pic.twitter.com/3RFrSMy9uv — Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2024

公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）準備要代表希臘隊出征資格賽，為國爭取巴黎奧運籃球門票。他今年4月10日對戰塞爾提克時，在跑動中拉傷左小腿，季後賽報銷，公鹿首輪遭到溜馬6戰淘汰。希臘國家隊教練證實阿提托康波會出賽，他們將於7月初參加奧運資格賽，爭搶A組預賽席位。

希臘賽區的球隊包括地主希臘、斯洛維尼亞、紐西蘭、克羅埃西亞、埃及、多明尼加，阿提托康波首戰預計面對多明尼加。其中威脅最大的是斯洛維尼亞，他們陣中可能會出現獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），獨行俠正在打總冠軍賽，如果打滿7場要打到6月24日，時間很趕但還是來得及。

巴黎奧運確定取得門票的籃球隊有澳洲、加拿大、法國、德國、日本、美國、塞爾維亞、南蘇丹。

阿提托康波最近一次代表希臘出賽是在2022年歐錦賽，希臘預賽5戰全勝，在8強賽強碰德國。阿提托康波對德國轟了31分7籃板8助攻3抄截，各項數據皆是全隊最高，不過德國隊陣中也有NBA球員薛洛德（Dennis Schröder）、泰斯（Daniel Theis）、沃格納（Franz Wagner），最後德國107比96淘汰希臘。