新北市道安會報4日指出，新北市今年至5月15日止，死亡車禍以高齡者最多、共計16人，新北市長侯友宜表示，持續改善高齡者得交通安全，此外針對基隆山崩事故，侯友宜也指示相關局處做好交通疏導措施，並向市民宣導。

市長侯友宜表示，3日基隆潮境公園發生山坡坍塌，造成嚴重的交通阻塞 ，也造成人員受傷，這是重大交通事故，讓新北、基隆及要到宜蘭的台2線受到嚴重堵塞，端午連假將至，交通局也已做好疏導方向，利用台62、台2丁線作為替代道路，也請新北交通局、新聞局大力宣導 ，端午連假一定有很多人走濱海公路，如果不趕快跟社會大眾報告，恐會影響交通路況。

侯友宜指出，按照交通部道安交通資訊平台數據，新北市在1-3月的交通事故30天死亡人數64人，較去年同期減少13人，下降16.9％，其中新莊、新店、瑞芳與林口區表現最好，整體事故都有減少，但是高齡者肇事人數還是有所增加，這是重點族群，尤其路段死亡人數增加69.2％，改善高齡者的交通安全非常重要。

此外，侯友宜強調，不管捷運萬大線二期、捷運北環段施工圍籬管控，還有安坑輕軌運輸系統道路更新，很希望把安全做到位，還給人民使用空間，這部分感謝交通局不斷滾動檢討，讓工期如期完工。

新北市道安會報統計今年1月1日至5月15日死亡車禍中，死亡人數為56人，車禍件數為55件，主要以未注意車前 （含未保安距及其他不當自撞摔駕車行為）33件最多，根據分析，以淡水分局9件最多；土城、三峽分局各6件次之。

執法小組報告指出，今年1月1日至5月15日死亡車禍中，年齡以65歲以上16人最多、45歲至54歲12人居次，涉及高齡者死亡事故發生19件，其中高齡者23人死，較去年同期增加3件1人；肇因以「未依規定讓車」及「左轉彎未依規定」居多，應持續加強防制高齡者事故發生。