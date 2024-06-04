騎士與砂石車擦撞倒地，遭輾過死亡。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市淡水區淡金路二段今天（4日）上午驚傳一起死亡車禍，1輛砂石車與1台機車發生擦撞，機車騎士因而摔倒，頭部遭輾壓，救護人員到場判斷已明顯死亡，並未送醫，而砂石車司機經檢測沒有酒駕，詳細肇責尚待警方鑑識調查。

據淡水警分局初步調查，45歲余姓男子今天上午7時許，駕駛砂石車行經淡金路二段往台北方向行駛時、與27歲吳姓機車騎士發生擦撞，吳男因而摔倒，頭部遭砂石車後輪輾壓，救護人員到場時已明顯死亡，余男酒測值為0，目前警方已將肇事的余男帶回偵辦，詳細事故原因仍待釐清。