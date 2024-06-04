晶圓代工龍頭台積電(2330)今（4）日召開股東常會，對於小股東提問AI看法、資本支出及股利政策，公司表示AI需求看來確實比1年前更樂觀，產能不是隨著市場起伏，均有專人根據長期市場需求預測，將盡力維持將自由現金流量70％發放給股東的大原則。

小股東提問，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預估AI產業規模將達100兆美元，台積電對於AI需求看法是否樂觀，是否因此調高資本支出、如何在供需中找到平衡點，又是否會影響到股利發放調升速度？

對此，台積電董事長劉德音回應，針對未來5年的發展及資本支出，公司每個月都會反覆確認多次，確實看到AI需求比1年前更樂觀。財務長暨發言人黃仁昭補充，無論是目前的AI或以前的智慧手機，公司產能都有專人根據長期市場需求預測，資本支出也依據產能規畫。

對於資本支出與現金股利關係，黃仁昭說明台積電秉持將自由現金流量70％發放給股東的大原則，儘管有時會略高或略低，但目標是每季不低於前季、每年不低於前年。投資較大時股利將持平，收成時自由現金流提升，使現金股利穩定增加。

台積電股東常會承認2023年財報及盈餘分派案，2023年合併營收2.16兆元、年減4.51％，歸屬母公司稅後淨利8384.97億元、年減17.51％，每股盈餘（EPS）32.34元，仍齊創歷史次高。全年合計配息約13元、創歷年新高，盈餘配發率提升至約40.2％。

台積電總裁魏哲家指出，2023年對全球半導體產業而言充滿挑戰，但也見證生成式AI相關應用興起，台積電以技術領先地位使2023年營運表現優於晶圓製造產業，也讓公司處於有利位置，以掌握未來的AI和高速運算（HPC）相關成長機會。

邁入2024年，魏哲家表示，雖然大環境的不確定性持續存在，但台積電預期今年將是健康成長的一年。AI晶片所需的最新半導體技術及封裝解決方案、強大的晶圓製造設計生態系統、高良率生產更大尺寸晶片，都是台積電的優勢及機會。

魏哲家指出，台積電將持續秉持技術領先、卓越製造、客戶信任等三位一體優勢，支持客戶釋放創新，無論在何處營運，都會堅守公司治理的最高標準，秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的企業核心價值，同時追求未來的永續發展。

台積電本屆董事會席次配置有所變動，由4席董事、6席獨董變更為3席董事、7席獨董，其中，現任董事長劉德音去年底已宣布不再參與董事提名、並將在股東會後退休，前國家表演藝術中心董事長陳國慈、台達電董事長海英俊2席獨董亦決定卸任。

台積電新任3席董事包括總裁魏哲家、榮譽副董事長曾繁城、國發會主委龔明鑫等3席董事。7席獨董中3席為新提名，分別東洋藥品董事長林全、前美國全錄執行長伯恩斯（Ursula Burns）及前太陽石油執行長埃爾森漢斯（Lynn Elsenhans）。

而前英國電信執行長邦菲（Peter Bonfield）、前應材董事長史賓林特（Michael Splinter）、前賽靈思公司總裁蓋弗瑞洛夫（Moshe Gavrielov）、前美國麻省理工學院校長拉斐爾萊夫（Leo Rafael Reif）等4席現任獨董，此次續獲台積電提名，合計女性占董事會席次20％。