高雄一名馬姓男子於2022年陸續9次販賣二級毒品甲基安非他命給他人，高雄市刑大偵辦後移送橋頭地檢署。檢方起訴，橋頭地院審理後依毒品危害防制條例第4條第2項，共9罪，判處馬男12年徒刑。可上訴。

馬男多次販賣毒品甲基安非他命給他人，其中一次，他於2022年4月2日和陳姓男子約定交易毒品，兩人還為了下樓取貨而吵架，馬男抱怨：「你買1000而已，你X還要我下來」。對此，馬男在落網後說此交易沒有成功。

高雄警方蒐證後，於2022年5月11日持搜索票到馬男的住所搜查，扣得馬男所有的夾鏈袋2包、4萬元現金、電子磅秤1台、蘋果手機1支，並於同日上午8時許拘提他到案。

馬男直到準備程序庭時才坦承販毒，並說賣1000元甲基安非他命大概可以賺300元等語。橋院審理後，認為馬男有使用毒品的前科，且明知販毒是重罪仍9次販毒，無法滿足刑法第59條酌量減輕其刑，因此依毒品危害防制條例第4條第2項，判處馬男12年徒刑。可上訴。

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